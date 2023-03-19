Korsan taksicilik yapan polis memuru müşterilerini vurdu: 1 ölü

Kocaeli'de korsan taksicilik yapan polis memuru Semih Sertan Yavuz, silahla iki müşterisini vurdu. Kendisi de yaralanan polis memuru, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Dilovası Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Yavuz, otomobiliyle aynı zamanda korsan taksicilik yapıyordu. Gebze’den 10 Mart günü saat 05.00 sıralarında Yalçın Celep ve Muhammed Tayyip Aksoy müşteri olarak korsan taksiye bindi. Tuzla’ya geldiklerinde iki müşteri sigara içmek istediği için tartışma çıktı.

Yavuz’un iddiasına göre arkada oturan Aksoy emniyet kemeri ile boğazını sıkarken, Celep de yumruklamaya başladı. Bu sırada Yavuz torpido gözündeki tabancasını çıkarttı. Boğuşma sırasında tabanca peş peşe patladı. Celep sağ omuz ve başından, Aksoy iki bacağından, Yavuz ise karnından vuruldu. Celep tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.