Korunan alanlarda ziyaretçi hedefi 30 milyon

28 Nisan 2018

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanların arttırıldığını aktardı.

Daha önce 9 milyon dekar olan korunan alanın yaklaşık 30 milyon dekara çıkarıldığını belirten Eroğlu, 2003 yılında korunan alanların sayısı 175 iken şu anda 567 olduğunu söyledi.

Bakan Eroğlu, korunan alanlardan Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'nı Türkiye'nin 422'inci milli parkı olarak ilan ettiklerini anımsattı. Sakarya Zaferi'nin milletin makus talihinin döndüğü zaferlerden biri olduğunu belirten Eroğlu, alandaki şehitlikleri ihya ettiklerini, alanı aslına uygun olarak koruduklarını dile getirdi.

Milli parkın bu sene tamamlanacağını bildiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Eylül ayına yetiştirmek suretiyle burada muhteşem bir mekan oluşturuyoruz. Tarihi milli parklarımızla bin yıllık tarihimizi gelecek nesillere anlatacağız. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklarda, şanlı bayrağımızın dalgalanması, minarelerde ezanların okunması için milyonlarca şehit bu vatan için hayatlarını seve seve feda etti. Dolayısıyla onları yad etmek, gelecek nesillere aktarmak amacıyla yaptığımız Sakarya Meydan Muharebesi parkı muhteşem oldu. Yüzde 75'i tamamlandı, Allah nasip ederse Eylül ayında açılışını yapacağız."

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı bu sene tamamlanacak

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nın da bu sene tamamlanacağını söyleyen Eroğlu, Sarıkamış'taki alanı tanıtacak bütün dokümanları hazırladıklarını aktardı.

Şehitlerin anılarını yaşatmak için kurulan milli parklardan birinin de Başkomutan Mili Parkı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Şuhut'tan başlayarak Kütahya Dumlupınar'a kadar büyük alanda milli parkımız var. Biz bu alandaki bütün şehitlikleri ihya ettik. Milli Parka kolayca ulaşılabilmesi için yollara tamamen beton asfalt yaptık. Her yıl zaferi canlandırmak için Şuhut'tan başlayarak Kocatepe'ye doğru herkesle yürüyoruz." dedi.

Milli parklara ve tabiat parklarına çok önem verdiğini, sürekli takip ettiğini vurgulayan Eroğlu, "Ziyaretçi sayısı çok arttı. Daha önce 5,5 milyon kişiyken şu anda milli parklarımızı yılda 25 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu yılki hedefimiz 30 milyonu yakalamak." değerlendirmesini yaptı.

"Orman köşkleri ağaç kesilmeden yapıldı"

Bakan Eroğlu, milli parklara orman köşkü de inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Orman köşkü deyince büyük köşkler gibi düşünülmesin. Maalesef bu işi anlamayan bazı kişiler, 'Ormanlarda ağaç kesiliyor, köşkler yapılıyor' diyor. Orman köşkleri için daha önce yabancı bir isim kullanılıyordu 'bungalov' diye. Bu Türkçe değil dolayısıyla bu ismi kaldırdım, orman köşkleri dedim. Orman köşkü dediğimiz ağaç kesmeden doğaya yerleştirilmiş, insanların kalabileceği mekanlar. Bunun ilk örneğini Bursa'da yaptık ve vurguluyorum hiçbir ağaç kesmedik."

Kaynak: AA