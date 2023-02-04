Kosova ile 1 milyar euroluk ticaret hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Alvin Kurti'yle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. İki lider basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikten sonra kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nun Kosova'daki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik işbirliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca iki ülke arasındaki 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini, 1 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Kosova'yı tanıyan ikinci ülke olarak uluslararası alanda hak ettiği alana erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kosova'nın NATO ve AB üyelik vizyonunu destekliyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarını istişare ettik.

FETÖ'yle mücadele

FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim.

1 milyar euroluk ticaret hedefi

Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız. Ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini 1 milyar euroya ulaştırmamız gerekiyor.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, barışçıl ve yapıcı tavırlar sergilemesini bekliyoruz. Türkiye, bölgenin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır.