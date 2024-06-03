Kosova ile 2023 ticaret hacmimiz 785 milyon dolar

Ömer Bolat, Türkiye-Kosova İş Forumu'ndaki konuşmasında, Türkiye ve Kosova arasında bugüne kadarki ilk ekonomi forumunun düzenlendiğine işaret etti ve "Kosova ile ticaret hacmimizin 2024 yılının sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum." dedi ve ekledi:

"Kosova'nın son 15 yılda büyük ekonomik atılım içerisinde olması bizleri sevindirmektedir. Bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılında Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) 5 milyar dolar iken, 2023'te bu rakamı iki katına çıkararak 10 milyar dolara ulaşmıştır. Benzer şekilde, kişi başına düşen gelir seviyesi 2023 yılında 6 bin dolara çıkarak iki katına ulaşmıştır."

Yarın, Türkiye-Kosova JETCO Protokolü imzalanacak

Ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin, iki tarafın ekonomilerine büyük katkı sağlayacağını ve bölgenin ekonomik altyapı ve refahını da artıracağını ifade eden Bolat, bu amaçla, yarın Ankara'da Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile Türkiye-Kosova JETCO'nun Kurulmasına İlişkin Protokolü imzalayacaklarını bildirdi.

"Kosova'da pozitif büyüme 2008'den beri sürüyor"

Kosova'nın, 2008'den bu yana pozitif büyüme kaydettiğine de işaret eden Bolat, "Bu büyümenin temel nedeninin, Kosova'nın bölgesel işbirliği ve çeşitli uluslararası kuruluşlara üyelikleri sonucu ticaret ağının genişlemesi ve yatırımların artması olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Kosova 2007'de Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'na (CEFTA), 2009'da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na, 2012'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ve 2013'te Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'na üye olmuştur. Diğer taraftan AB ve Türkiye başta olmak üzere serbest ticaret anlaşmaları da bu gelişmelere pozitif katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Kosova'da en çok yatırım yapan 6. ülke Türkiye

Bakan Bolat, Türk şirketlerinin 2023 itibarıyla Kosova'da 429 milyon Euro değerinde önemli yatırımcılar olduğunu, şu anda Kosova Merkez Bankası istatistiklerine göre, Türkiye'nin Kosova'da en çok yatırım yapan 6. ülke konumunda olduğunu söyledi.

Türk inşaat şirketlerinin, Kosova'nın ekonomik büyümesine uzun zamandır katkıda bulunduğunu bildiren Bolat, "Türk inşaat şirketleri, Kosova'da bugüne kadar 1,5 milyar dolar değerinde 30 projeyi başarıyla sonuçlandırmıştır. Teknik müşavirlik konusunda, firmalarımız Kosova'da 9,3 milyon dolar değerinde 19 projeyi tamamlamıştır. 2030 Akdeniz Oyunları'nın resmi olarak Priştine'de düzenleneceğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu büyük organizasyonda Kosovalı dostlarımızla her zaman işbirliğine hazırız." şeklinde konuştu.

Kosova'ya 33 milyon Euro yeşil enerjiye geçiş desteği verildi

Bolat, yeşil enerjiye geçişin herkes için hayati öneme sahip olduğunu aktararak, "Bu amaçla, Avrupa Yatırım Bankası'nın Kosova'ya 33 milyon Euro yatırımla yenilenebilir enerji alanında destek sağlaması önemlidir. Yine Kosova'nın, 2022-2031 Enerji Stratejisi'ni yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hazırlamış olması bizi sevindirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.