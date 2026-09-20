Koyun yünleri içine gizlenmiş 37 kilo esrar ele geçirildi
Siirt'te polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste yapılan arama, dikkat çeken bir uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. Narkotik köpeği "JPO"nun da katıldığı aramada, koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
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Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurulan bir minibüste, narkotik arama köpeği "JPO"nun da katılımıyla yapılan aramada, koyun yünlerinin içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA