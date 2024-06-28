Koza-İpek Holding'in Bebek'teki yalısının yeni sahibi belli oldu

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Tayvanlı TCC’ye ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

Oyak Çimento çoğunluk hissesini 2024'te TCC'ye devretmişti

Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden TCC’ye devretmişti. OYAK ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 9 Aralık 2023’te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.