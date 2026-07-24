KPSS 2026 Ön lisans başvuru tarihi: 2026 Ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 KPSS Ön lisans başvurularına çok az bir zaman kaldı. Yüksekokul mezunları sözleşmeli memur olabilmek için bu sene sınavda ter dökecek. En önemli husus ise başvurular. Peki, bu sene 2026 Ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
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2026 KPSS Lisans başvuruları tamamlandı sırada KPSS Ön lisans başvuruları var. Tarihler yaklaşıyor ve aramalar da hızlanıyor. Adayların ortak sorusu "2026 Ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?
2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ