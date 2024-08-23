KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS sonuçları ve puan durumunu, sonuc.osym.gov.tr sonuç açıklama sistemi üzerinden detaylı olarak görüntüleyebiliyor.

Kamuda kariyer hedefi olan binlerce adayın katılım sağladığı KPSS Lisans oturumları, Türkiye genelinde yüzlerce salonda gerçekleştirildi.

Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KPSS sonuçları, bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. 1362 binadaki 20 bin 286 salonda gerçekleştirilen KPSS sonrası sorular ve cevaplar yayımlanmış, adaylar henüz yeni çıkmış oldukları sınav sonrası cevaplarını teyit etme şansı yakalamıştı.

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirildi. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.