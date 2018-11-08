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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

7 Ekim'de gerçekleştirilen 2018-KPSS ortaöğretim düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi sonuçları açıklandı.

ÖSYM internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de gerçekleştirilen 2018-KPSS ortaöğretim düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Kaynak: AA

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