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Kremlin'den S-400 üretimine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, S-400 füze savunma sistemlerinin üretim teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Kremlin'den S-400 üretimine ilişkin açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin üretim teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi konusunda uzman düzeyinde görüşmeler yaptığını söyledi.

Rusya'nın Türkiye topraklarında ortak S-400 üretimi yapılması için Ankara'ya teknoloji transferi yapıp yapmayacağı sorulan Peskov, "Bu konuda temaslar ve görüşmelerin uzmanlar düzeyinde yürütüldüğünü söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'ler için Rusya ile "Ortak üretim konusunda prensipte anlaştık" demişti.

Çavuşoğlu, ortak üretim konusundaki teklifi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat yaptığını söylemişti.

Kaynak: Sputnik

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