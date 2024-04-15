'Kripto intiharı' olduğu iddia edildi: Poligonda canına kıymıştı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etti. 33 yaşında İntihar eden doktorun isminin G. Ç. olduğu bilgisine ulaşıldı. Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç.'nin, aynı zamanda sosyal medyada BillMunny isimli kripto para fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Doktorun, kripto para borsasında yüksek miktarlarda para kaybettiği sebebiyle intihar ettiği iddia edildi.

İran’ın İsrail’e İHA ve roket saldırısının ardından Bitcoin'de düşüş yaşandı. Yaşanan bu düşüş sonrasında çok zarara uğrayan doktorun, yaşadığı zarar sebebiyle bunalıma girdiği için intihar ettiği de öne sürüldü.

Çok sayıda yorum yapıldı

Genç doktorun ölümünün ardından ise çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu. Bazı paylaşımlar şöyle;

"Dün poligondaki intihar eden doktor haberindeki doktor kripto piyasasından arkadaşımızmış. Daha önce kendisiyle konuşmuştuk. Çok iyi niyetli düzgün biriydi. Aile hekimi olduğunu söylemişti. Dünkü kayıptan sonra intihar etmiş"

"Kripto da kayıptan sonra intihar eden doktor... Üzülmemek elde değil"

"Kripto Marjin işlemlerden zarar eden bir Türk trader , İran'ın israil'e saldırısında gerçekleşen bitcoin düşüşü nedeniyle dün Poligonda kafasına sıkarak intihar etti"

"Gene bir intihar vakası daha; Kripto yatırımcıları kolay para kazanıyor, sen de mi bitcoin oynuyorsun diyen cahil tayfaya gelsin BTC bir oyuncak değildir dünyanın en karmaşık en zor para kazanılan yatırım aracıdır. Doktor crypto yüzünden intihar etmiş"

"Doktor olduğu iddia edilen bir kripto fenomeni'nin intihar ettiği haberi var. Çok üzüldüm."