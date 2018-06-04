Kritik Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi bugün

04 Haziran 2018

Suriye konusunda ABD ile izlenecek yol haritası bugün belli oluyor.

Bu kritik süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelecek.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağlamış, 3 aşamalı bir plan üzerinde anlaşılmıştı. Plana göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Münbiç'i terkedecek. Münbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşama 4 Haziran'dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Mutabakatta yer alan üçüncü aşama ise 4 Haziran'dan sonraki 60 gün zarfında Münbiç'in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor.

İmzaların bugünkü görüşmede atılması bekleniyor.

ABD ve Türkiye arasında Fethullah Gülen'in iadesinden, ABD'nin YPG ve Kudüs politikasına kadar birçok konu da gündeme gelecek.

Bir diğer konu ise Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi. Bu alıma karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını durdurmayı tartışıyor. Görüşmede bu konu da masaya yatırılacak.