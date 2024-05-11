Küçük teknelerle avlanan sardalya tezgahları süslüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, av sezonunun 15 Nisan'da bitmesinin ardından yasağın dışında olan küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Tezgahlar boş kalmıyor

Balıkçıların limandan sardalya ile döndüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Mevsim balığı olarak sardalya çok güzel. Menekşe de çıkmaya başladı. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor." dedi.

Küçük tekne balıkçılarının mevsim balığı avlamaya devam ettiğini ifade eden Balıkçı Bekir Erol, "Sardalyanın bol olması nedeniyle bu sıralar vatandaşlar daha çok sardalyayı tercih ediyor. İstavrit bu sıralar daha az oluyor. Sardalyanın yanı sıra menekşe, çupra, levrek de tercih ediliyor. Herkesin damak tadına uygun balık tezgahımızda var." diye konuştu.