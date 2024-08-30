Küçükçekmece metrobüs kazası ile ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.