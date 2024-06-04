Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı zemin artı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.
Savcı, bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Yapılan işlemlerin ardından Hacı Murat Gençtürk tutuklanırken, döner dükkanını 2021’de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.