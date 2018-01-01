Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması
İstanbul Küçükçekmece'deki Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz boru hattında patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlama sonrası 4 katlı katlı binada ve bir araçta büyük çapta hasar oluştu.
Küçükçekmece’de kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı.
Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İGDAŞ'tan açıklama geldi
Olayla ilgili İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bir altyapı kuruluşunun gerçekleştirdiği çalışma esnasında doğal gaz hattına zarar verildiği, hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "187 Doğalgaz Acil Hattı"na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gerekli güvenlik önlemleri alınıp gaz akışının kesildiği aktarılarak, "Doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
Kaynak: DHA