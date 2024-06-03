Küçükçekmece'de yıkılan binanın sahibine tutuklama talebi
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yıkılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği binanın sahibi için tutuklama talep edildi. Gözaltına alınan zanlılardan ikisi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.