Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesi...İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina saat 08.45 sıralarında çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekipler binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde çöken binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin enkazda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Risk taşımıyordu"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

"Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir"

Mimar Nihat Şen Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık.