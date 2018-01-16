Kudüs direnişinin sembolü Filistinli Türkiye'de

16 Ocak 2018

Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi, Türkiye'ye geldi.

Cuneydi, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim." dedi.

Serbest bırakıldığında Türkiye'nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu kaydeden Cuneydi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."

Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri için çok mutlu olduğunu da söyledi.

"Tedavim devam ediyor"

Sağlık durumuyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Cuneydi, sağ kolunda büyük bir sıkıntı olduğunu, İsrail askerlerinin kendisini dövdüğünü, silahlarıyla omzuna vurduklarını belirtti.

Fevzi el-Cuneydi, tedavi sürecinin devam ettiğini aktararak, "İnşallah, yakında zamanda iyileşirim. Kolum ve omzum hala acıyor. Birçok ameliyat olacağım." şeklinde konuştu.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

Kaynak: AA