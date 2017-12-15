"Kudüs kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz"

15 Aralık 2017

Konya'daki Kudüs Mitingi'ne telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlattıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada hiçbir ülkenin uluslararası hukukun üstünde olmadığını belirterek, "Önce Güvenlik Konseyinde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız" dedi.

"Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyinde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Filistin'in tanınması için girişimlere başlıyoruz"

Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır.1937'den bugüne dek Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail'e verildiğini çok açık ve net ben de yaptığım bütün sunumlarda ifşa ettim. 14 yaşındaki çocuğun 20 İsrailli asker tarafından nasıl dövülerek, sürülerek götürüldüğünü gördünüz. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz" diye değerlendirmede bulundu.