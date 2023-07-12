Kulis: İmamoğlu'nun yeni parti düşüncesi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından partide 'değişim' çağrıları yapılmıştı. İmamoğlu bu çağrıları yapanların başında geliyordu.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre İmamoğlu, geçen hafta sonu CHP'nin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı, CHP Genel Merkezi'nin bilgisi dahilinde yapıldı.

İBB başkanının 'yakın çevresi'nin İmamoğlu’nun partiden ayrılıp yeni parti kuracağı iddiasını yalanladı.

Yakın çevresi şunları söyledi: “Ekrem Başkan parti kursaydı iki sene önce kurardı. Ekrem Başkan herkesten daha çok partilidir. Bizim aklımızın ucundan geçen bir şey değil. Çok uçuk bir iddia. Diğer uçuk iddia da ‘CHP, Ekrem Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapmayacak’. Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediği anda buna adaylık vermeyecek akıl, bir aklını kontrol etmeli."

İmamoğlu kolları sıvamış

İmamoğlu’nun her şekilde büyükşehire aday olacakmış gibi çalıştığı, ekiplerini hazırladığı, CHP’nin yüksek şansı olduğu düşünülen 25 ilçede çalışmaya başlandığı belirtiliyor.