Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1500 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına 1500 personelin alınacağı açıklandı.
Haber Merkezi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.