‘Kuluçka’ ile yenilikçi girişimcilere teşvik

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Bilişim Vadisi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında imzalanan üçlü anlaşma doğrultusunda kurulan Uluslararası Kuluçka Merkezi’nin (IIC) açılışı gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) önderliğinde hayata geçirilen, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinin gençlerini yenilikçi girişimcilik konusunda teşvik etme ve yeteneklerini geliştirme amacı taşıyan bir pilot model girişim olan Uluslararası Kuluçka Merkezi’nin (IIC), açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ziya Taşkent ve uluslararası girişimciler yatırımcılar katıldı.

“Kardeş ülkeler için fırsat”

Açılışta konuşan Bakan Kacır, merkezin, özellikle dost ve kardeş ülkelerden, gönül coğrafyasından olan girişimcileri, Türkiye teknoloji ekosisteminin sunduğu fırsatlar ve avantajlarla buluşturacaklarını belirtti. Yakın zamanda Tech Visa uygulamasını yürürlüğe alacaklarını dile getiren Kacır, "Program ile teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan uluslararası teknoloji girişimlerini ülkemize davet edeceğiz" ifadesini kullandı.

Müslüman girişimcilere ofis alanı, eğitim, danışmanlık, mentörlük, küresel ağ oluşturma, uluslararası programlara katılım ve yatırımcılara ulaşma imkanı sunan bu merkezin İslam coğrafyasının kalkınma yolculuğuna önemli bir iz bırakacağını vurgulayan Kacır, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik altyapısını güçlendiren ülkelerin küresel rekabetin öncüleri haline geldiğini belirtti.

2030 hedefi 100 Turcorn

Bakan Kacır, Tech-InvesTR programı, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere farklı eş finansman ve fon mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimciler için çarpan etkisi oluşturmasını sağladıklarını belirtti. Kacır, "Turcorn 100 programımızla da unicorn adayı başarılı teknoloji girişimlerimizin küresel pazarlara açılarak daha hızlı ölçeklenmesi adına destekler sunuyoruz.

Ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edersek, girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturursak 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefini gerçeğe dönüştüreceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da "Geçen yıl Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji şirketlerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi. şeklinde konuştu.

“Batıdaki emsallerine göre daha iyi"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin en büyük idealinin Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve inovasyon üssüne dönüştürmek olduğunu kaydetti. ICYF Başkanı Taha Ayhan ise girişimciliğin en doğru çözüm olduğunu gördüklerini belirterek, "İnsanlara ilham vermenin, insanlara fikir vermenin, insanlara bir meslek edindirmenin en doğru yaklaşım olduğunu ve bizim açımızdan en verimli yol olduğunu gördük ve bu yüzden buna odaklandık" dedi. Buradaki gençlerin Batı'daki emsallerinden eksileri bulunmadığını, artılarının olduğunu belirten Ayhan, "Çünkü içinde bulundukları imkansızlıklara rağmen çok daha verimli, çok daha farklı yaklaşımlar geliştirerek çok daha güzel çözümler üretebiliyorlar" şeklinde konuştu.