Kurban tebliği yayımlandı: Cezalar ve denetim sertleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre illerde vali ya da görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, sağlık, tarım ve orman, çevre-şehircilik müdürlükleri, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Komisyon, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık ve kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirleri alacak. Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanacak, çevresel riskler dikkate alınacak.

Kurban kesim yerleri sağlık şartlarına uygun hazırlanacak

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşım kolaylaştırılacak, kurban satış yerleri kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Komisyon tarafından kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

20 saatlik kurban kesim eğitimi verilecek

Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek. Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.

Kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya "Kurban Kesim Elemanı" kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.

Kesimhaneler İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazırlanacak

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 11 Mayıs'ta başlayacak

Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle komisyonlar, il umumi hıfzıssıhha kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacak. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek güncel önlemlere uyulacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvaları esas alınacak

Kurbanın dini hükümleriyle ilgili hususlarda Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvaları esas alınacak. Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılacak.Koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemeyecek.

Kurbanlık hayvanın yaşı konusunda kameri yıl esas alınacak. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın, deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekecek. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilerle aynı olursa 6 ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilecek.

Trakya'ya kurbanlık sevki yasaklanacak

Şap hastalığı, koyun ve keçi veba hastalığı ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan önlemler gereğince Trakya'ya kurbanlık sevki yasaklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

Kurallara uymayanlara ceza

Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı şekilde park, bahçe, cadde, sokak ve meydan gibi kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar veya gerekli önlemleri almayanlara 8 bin 687 lira ceza uygulanacak. Kurban atıklarını usule aykırı şekilde toprağa gömen tesislere toplu kesimlerde 839 bin 122 lira, konutlarda ise 20 bin 842 lira ceza verilecek. Hayvan satış yerlerinde sağlık ve hijyen kurallarına uymayanlara 4 bin 344 lira, hayvanlara yönelik kesim kurallarını ihlal edenlere ise hayvan başına 18 bin 243 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13 bin 33 lira idari para cezası kesilecek.