Kurban Bayramı tatilinin acı tablosu açıklandı: 7 bin 216 kaza, 72 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazalarda 12 bin 274 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, tatil süresi boyunca 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiğini söyledi.
9 günlük tatilde, 7 bin 216 trafik kazası meydana geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, 72 can kaybı yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanı, 12 bin 274 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yollarda 47 bin 776 otobüsün denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, otobüslerin 215 kazaya karıştığını ve 1 can kaybı yaşandığını söyledi.
Bakan Yerlikaya, 7 bin 485 otobüs hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.