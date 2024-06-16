Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı
KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bayramda hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu Kurban Bayramı'nda yurttaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Uraoğlu, "Kurban Ulaşım Müjdesi" diyerek yaptığı paylaşım şöyle:
15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.