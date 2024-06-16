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Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bayramda hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu Kurban Bayramı'nda yurttaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Uraoğlu, "Kurban Ulaşım Müjdesi" diyerek yaptığı paylaşım şöyle:

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.