Küresel askeri harcamalarda rekor: 2 trilyon 443 milyar dolar

Küresel askeri harcamalar, Ukrayna'da devam eden savaşın yanı sıra Asya ve Ortadoğu'da jeopolitik gerilimlerin artmasının etkisiyle 2023'te reel olarak yıllık yüzde 6.8 yükselerek, 2 trilyon 443 milyar dolar ile rekor kırdı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı.

Küresel askeri harcamaların, 2023'te bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 6.8 artışla, 2 trilyon 443 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü belirtilen raporda, geçen yılki artışta, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da askeri harcamalardaki keskin yükselişin etkili olduğu vurgulandı. Raporda, küresel askeri harcamaların 9 yıldır art arda yükseldiği ve son 3 yıldır rekor yenilediği kaydedilerek, küresel olarak kişi başına askeri harcamanın 306 dolarla 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin askeri harcamaları yüzde 59 arttı

Türkiye'nin 2014-2023 döneminde askeri harcamalarının yüzde 59 arttığına işaret edilen raporda, ülkenin 2023'teki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 15.8 milyar dolar olduğu bildirildi.

SIPRI raporunda, geçen yıl küresel askeri harcamaların tüm bölgelerde yükseldiği, özellikle Avrupa, Asya ve Okyanusya ile Ortadoğu'da büyük artışlar kaydedildiği belirtildi. 2023'te en çok askeri harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Suudi Arabistan olurken, bu ülkelerin harcamaları dünya askeri harcamalarının yüzde 61'ini oluşturdu. ABD'nin harcamalarının 2023'te önceki yıla göre yüzde 2.3 artarak, 916 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, ülkenin askeri harcamalarının 2014-2023 döneminde yüzde 9.9 yükseldiği kaydedildi. Raporda, ABD'nin geçen yıl askeri harcamalarının toplam NATO askeri harcamalarının yüzde 68'ini oluşturduğuna işaret edildi.

Geçen yıl Avrupalı NATO üyelerinin çoğu askeri harcamalarını artırırken, bu ülkelerin NATO içindeki toplam payları son on yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 28'e ulaştı. Raporda, Çin'in harcamalarının 2014-2023 döneminde yüzde 60 arttığı, askeri harcamaların geçen yıl da yüzde 6 yükselerek 296 milyar dolara çıktığı bildirildi. Geçen yıl Hindistan'ın harcamalarının yüzde 4.2 artışla 83.6 milyar dolara çıktığı belirtilen raporda, Hindistan'ın askeri harcamalarının 2014-2023 döneminde yüzde 44 yükseldiği ifade edildi. Rusya, geçen yıl 109 milyar dolarlık askeri harcamayla 3'üncü sırada yer aldı.