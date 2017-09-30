Kurtulmuş: Birileri Barzani'nin sırtını sıvazlıyor

30 Eylül 2017

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma ilişkin, "Barzani'nin referandumu yüzlerce parçalı 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Bölgede daha fazla düşmanlık, bölünme olsun diye birileri, Barzani'nin sırtını sıvazlıyor. Bu saf da sahi zannediyor. Bilmiyor ki bugün sırtını sıvazlayanların yarın onu yarı yolda bırakacağını." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Osmaniye 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'nda oynanan oyunun yine sahneye konulmaya çalışıldığını söyledi.

"Barzani niye referandum yapıyor?" diye soran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PYD, PKK, DEAŞ niye var? Niye bombalar patlıyor, suikastler yapılıyor? Hepsi büyük resmin bir parçası. Barzani'nin referandumu, yüzlerce parçalı 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Bölgede daha fazla düşmanlık, bölünme olsun diye birileri, Barzani'nin sırtını sıvazlıyor. Bu saf da sahi zannediyor. Bilmiyor ki bugün sırtını sıvazlayanların yarın onu yarı yolda bırakacağını. DEAŞ, PKK, PYD'yi yarın kullanılmış mendil gibi çöp kutusuna atacaklar ama burada oyunu bozan bir ülke var, o da Türkiye. Musul'da, Kerkük'te ne oyunlar dönüyor biliyoruz."

Kaynak: AA