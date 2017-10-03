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Kurtulmuş: Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanındayız

Fransa'da dün yaşanan ve 3'ü Türk, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde olursa olsun yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kurtulmuş: Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanındayız
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OECD toplantılarına katılmak üzere Paris'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, buradaki programının ardından Fransa'nın Mulhouse şehrine geçerek, 3'ü Türk, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Burada hayatını kaybeden Türklerin aileleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, "Olay araştırılıyor, Strazburg Başkonsolosu ve Paris Büyükelçiliği olayın aydınlatılması için savcılıkla işbirliği halinde. Tüm noktalar aydınlatılacak. Dünyanın neresinde olursa olsun yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Çok sayıda Türk kökenli göçmenin yaşadığı Mulhouse'un Bourtzwiller bölgesinde dün çıkan yangına ilişkin soruşturma yürüten savcılık, olayın yüksek ihtimalle kundaklama olduğunu söylemişti.

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