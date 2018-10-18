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Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ittifak görüşmeleri hakkında, "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum." dedi.

Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika numan kurtulmuş ittifak

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