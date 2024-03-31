Kurum ve İmamoğlu'ndan seçmenlere çağrı: Sandığa gidin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde oy kullanma süreci devam ederken sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu, "Değerli İstanbullular; Sandıklar 17.00’de kapanacak, tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye, gitmeyenleri ikna etmeye, sonrasında da oy sayım sürecini sükunet ve dikkatle takip etmeye davet ediyorum" diye yazdı.

CHP'li siyasetçi, "Birlikte güzel bir demokrasi şölenine imza atalım" ifadesini kullandı.

Kurum'dan da çağrı geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Saat 17.00'de oy verme işleminin bitirilip, oy sayımına geçileceğini kaydeden Kurum, "Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul'umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlularına tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.