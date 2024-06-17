Kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.
15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve tüketilmesi yasak olan inci kefalleri, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten men edildi.