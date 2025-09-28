Kütahya'da 5,4 deprem! Naci Görür açıkladı: 'Bölge gerilme altında'

Kütahya, öğle saatlerinde merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntıyla gündeme geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından, tanınmış yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede depremin Simav Grabeni’nde meydana geldiğini belirtti.

Bölgenin kuzey-güney yönlü gerilme altında olduğunu ifade eden Görür, sarsıntının Anadolu Levhası’nın batıya doğru hareketinden kaynaklanan normal atımlı bir fay üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Görür, ayrıca depremin hangi fayda oluştuğunun ve yönlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.