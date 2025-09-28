Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem oldu mu? Son depremler listesi...

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre yerin 8,46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir, Sakarya ve Balıkesir'de olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

5,4'lük depremin ardından en büyüğü 4.0 şiddetinde olmak üzere 8 tane artçı meydana geldi.

Yetkililerden ilk açıklamalar

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine can veya mal kaybına dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti. Vali Işın, bölgenin deprem geçmişine de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimize geçmiş olsun. Araştırmalarımız, sahada çalışmalarımız devam ediyor. Önceden de aynı bölgede yakın zamanda 4,6 büyüklüğünde ve ona bağlı epeyce artçı deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede meydana geldi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar."

Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun ise NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak ilk bilgileri aktardı. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin hemen sahaya yönlendirildiğini ve bölgede geniş çaplı tarama çalışmalarının başladığını bildiren Aktulun, depremin şiddetini şu sözlerle anlattı:

"Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya."

Yerlikaya: Saha taramalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

28 Eylül son depremler listesi

13:38 - 3.5 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 12.47 km

13:34 - 3.6 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 11.33 km

13:14 - 2.7 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 10.44 km

13:12 - 4.0 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 10.59 km

13:12 - 2.2 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 7.19 km

13:09 - 3.2 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 11.09 km

13:05 - 3.6 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 11.02 km

13:01 - 3.0 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 12.06 km

12:59 - 5.4 (Simav / Kütahya) - Derinlik: 8.46 km

12:51 - 1.4 (Sındırgı / Balıkesir) - Derinlik: 7.0 km

12:47 - 1.2 (Sivrice / Elazığ) - Derinlik: 7.04 km

12:47 - 1.1 (Sivrice / Elazığ) - Derinlik: 7.17 km

12:32 - 1.3 (Bigadiç / Balıkesir) - Derinlik: 11.19 km

12:26 - 1.9 (Biga / Çanakkale) - Derinlik: 7.69 km

12:01 - 1.1 (Sındırgı / Balıkesir) - Derinlik: 7.0 km

11:57 - 1.3 (Sındırgı / Balıkesir) - Derinlik: 6.98 km

11:40 - 1.2 (Sındırgı / Balıkesir) - Derinlik: 7.95 km

11:35 - 2.5 (Sındırgı / Balıkesir) - Derinlik: 8.92 km