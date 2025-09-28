Simav depremini de bildi: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy iki hafta önce uyarmış!

Kütahya öğle saatlerinde merkez üssü Simav olan 5,4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Büyük korku yaratan deprem sonrası Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını bildirdi.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1’lik Sındırgı depreminin ardından Simav fayında başlayan hareketlilik ise devam ediyor. 5,4'lük Simav depremi de aynı fay hattı üzerinde gerçekleşti. Bölgede şu ana kadar 10 bine yakın artçı kaydedildi.

Batı Anadolu’nun en önemli aktif faylarından biri olan 205 kilometre uzunluğundaki Simav Fayı, Simav'dan başlayarak Kütahya, Afyonkarahisar ve Manisa üzerinden Konya’ya kadar uzanıyor. Uzmanlar ise bu fayda büyük deprem beklendiği konusunda uyarıyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Simav'ı iki hafta önce uyarmış

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un da sadece iki hafta önce Simav Fayına işaret ederek önmeli açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Simav fayının 6,5–6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, 1971’de Gediz, 1965’te Demirci ve 10 Ağustos 2025'te Sındırgı faylarının enerjilerini boşalttığını ancak Simav Fayının henüz kırılmadığını vurgulamıştı.

"Riskli ama bu riskin hemen gerçekleşmesi beklenmiyor"

Simav fayının çok sayıda büyük depremle bölgeyi şekillendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, panik yatıratılmaması gerektiğini belirterek, “Evet, Simav Fayı riskli ama bu riskin hemen gerçekleşmesi beklenmiyor. 1970’ten bugüne kadar geçen 55 yıl fayların doğal döngüsü açısından kısa bir süre sayılır” demişti.