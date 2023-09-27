Kuvvet komutanlarındaki sözleşmeli er başvurularında son tarih ne? Nasıl başvurulur?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli er temininde başvuru süresi 1 Ekim'de dolacak.

Bu yıl içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı.

Sözleşmeler er başvurus nereden yapılır?

Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.