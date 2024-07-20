'Kuyu-10' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonunda aralarında örgütün elebaşları Sezgin ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da 'Kuyu-10' operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.