'Kuyu-10' operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da 'Kuyu-10' operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.