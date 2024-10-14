Kuyu-26 operasyonları: Kırmızı bültenle aranan örgütlerle ilgili 157 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyuna KUYU-36 operasyonlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 157 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlar, çalıntı araçlar ve kasklı motosikletlerle 100 farklı suça karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirildi. Suç örgütü üyeleri, kasten öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranıyordu.

KUYU-36 operasyonları kapsamında yapılan aramalarda 40 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 9 çelik yelek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile döviz ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca, İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle aranan ve yurt dışında tutuklu olan Barış Boyun ve Berat Gökmeir adlı kişilerin elebaşılığını yaptığı iki ayrı suç örgütü hedef alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonların başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtti.