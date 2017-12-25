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Kuyudaki gazdan zehirlenen er şehit oldu

Ağrı'da su kuyusundaki gazdan zehirlenen er, 21 gün sonra şehit oldu.

Kuyudaki gazdan zehirlenen er şehit oldu
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Ağrı’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum’a sevk edilen Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun bir süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Gülek, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

51 kişi zehirlenmişti

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde yaşanan gaz sızıntısında ikisi ağır 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

Kaynak: DHA

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