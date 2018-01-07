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Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütüne ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler etki altına alınmaya devam ediliyor.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlerin tespit edilmesi üzerine Kani Rash bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.

Kaynak: AA

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