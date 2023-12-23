Kuzey Irak'ta altı asker şehit oldu

MSB'nin ilk açıklamasında, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu üç askerin şehit olduğu, dört askerin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölge PKK'yla çatışmanın devam ettiği belirtilirken, dört teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın ikinci açıklamasında ise yaralanan askerlerden üçününün kurtarılamadığı, şehit sayısının altıya yükseldiği dile getirildi. Açıklamaya göre bölgede öldürülen terörist sayısı ise 7'ye çıktı.

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler ise şehitlerin kimliğini sosyal medya hesabından açıkladı: Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın.



