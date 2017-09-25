Kuzey Irak'ta oylar sayılıyor

25 Eylül 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tartışmalı referandumu sonuçlandırdı.

IKBY Seçim Kurulu, 5.2 milyon seçmenin 12 bin noktada oy kullandığı referanduma katlımı yüzde 78 olarak açıkladı.

Kesin sonuçların 3 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Irak Federal Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak durdurma kararı verdiği referandum süresi bir saat uzatıldıktan sonra dün yerel saatle 19:00'da bitti.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandıklar konuldu.

Oy verme işlemi, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, daha önce yapılmasına karar verilen ancak güvenlik sorunlarından dolayı Diyala vilayetinin Mendeli ve Sadiye kasabalarında sandıkların konulmadığını, oradaki vatandaşların Hanekin ilçesinde oylarını kullandığı aktarıldı.