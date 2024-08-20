KVKK'dan ebeveynlere uyarı: Çocuklarınızın kişisel veri güvenliğine dikkat!

KVKK'nın bülteninde yer alan bilgilere göre: "Dijital yaşamın bir gereği olarak çocuklarınızı kişisel veri, mahremiyet, istenmeyen (spam) ve önemsiz (junk) elektronik postalar gibi konular hakkında bilgilendirin ve bunun gündelik sohbetinizin bir parçası olmasını sağlayın. Çocuğunuza yönelik kişisel veri işleyen ürün ve hizmetlerin bilgilendirici metinlerini okuyun. Mahremiyetlerine saygılı olacak şekilde, çocuklarınızın çevrim içi aktivitelerine dahil olmak için vakit ayırın ve onları çevrim içi güvenlik hakkında bilgilendirin. Çocuklarınızın kişisel verilerini ve özellikle fotoğraflarını çevrim içi ortamlarda herkese açık bir şekilde paylaşmayın. Çocuklarınızın sahip olduğu veya kullandığı bilgisayar, cep telefonu veya oyun konsolları için internet filtreleme özelliği kullanabileceğinizi unutmayın.

Çocuğunuzun sosyal medya hesabının gizli/onaya tabi olması, kişisel verilerine sınırlı ve tanıdığı bir çevre tarafından ulaşılmasını sağlar. Sosyal medya kullanımı sırasında gerekli olmadıkça kamera kapağının ve mikrofonun kapalı olması olası ihlallerden çocuğunuzu ve sizi korur. Çocuğunuzu başkası adına hesap açma/profil oluşturma ve başkalarının verilerini izinleri olmadan paylaşma gibi hususların uygun olmadığı konusunda bilgilendirmek faydalı olur."

Pişman olunabilecek görüntü ve bilgi paylaşımını engelleyin

Bültende, çocuklara ise "Adın, soyadın, adresin, yaşın ya da fotoğrafın gibi kişisel verilerin senden isteniyorsa ya da kullanılıyor ise bu konuda bilgilendirilme hakkın var" bilgisi verildi.

Çocuklara, başkalarıyla paylaşmak istedikleri ve istemedikleri bilgileri dikkatli seçmeleri gerektiği uyarısı yapılan bültende, "Kişisel verilerinin haberin olmadan kullanıldığını ya da paylaşıldığını fark edersen annene, babana ya da güvendiğin bir büyüğüne haber vermelisin. Sosyal medya veya uygulamalar aracılığı ile tanıştığın kişiler çoğu zaman dost canlısı olmayabilir. Bu kişiler senden fotoğraf, video, adres, okul adı gibi bilgilerini istediğinde, güvendiğin bir büyüğe danışmalısın. Sen sildiğini düşünsen de internette paylaştığın hiçbir şeyin kaybolmayacağını bilmelisin. Paylaştığın şeyler, karşına farklı şekilde çıkabilir. Bu yüzden sonradan pişman olabileceğin görüntü ve bilgileri paylaşmamalısın" ifadeleri yer aldı.

İnternet sitelerinin, internet bağlantılı oyuncakların, oyun konsollarının ya da uygulamalarının konum bilgisi, fotoğraf arşivi, telefon rehberi gibi özel birçok bilgiye kolayca erişebildiğine vurgu yapılan bültende, çocuklara, güçlü parolalar kullanmaları ve gerekli olmadıkça kişisel verilerini paylaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yaşa uygun oyun oynamak çocuk gelişimi için çok önemli

Çocuklar için daha güvenli dijital oyun seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ise bültende şu şekilde yer aldı: "Yaş derecelendirmelerine bakarak hangi oyunun hangi yaş grubuna uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Bazı oyunlar, çocuğunuzun çevrim içi olduğu süreler, oynadığı oyunlar ve kullanıcı geçmişi gibi bilgileri sizinle otomatik olarak paylaşır. Oyunun ebeveynler için bir denetim mekanizması sunup sunmadığını öğreniniz. Bazı oyunlarda çocuğunuz sadece kendi arkadaş listesinde olan kişilerle iletişime geçebilirken bazı oyunlarda ise herkese açık sohbet odalarında tanımadığı kişilerle iletişime geçebilir. Bu nedenle oyunların kamera, ses, sohbet odası, çevrim içi iletişim gibi özelliklerinin olup olmadığına ve varsa hangi yaş grubunun kullanımına açık olduğuna dikkat edilmelidir.

Birçok oyun; konum bilgisi, telefon numarası, kişi listesi gibi bilgilere erişim izni isteyebilir. Oyun indirilmeden önce hangi verilere erişim izni istendiği kontrol edilmelidir ve oyunla herhangi bir ilişkisi bulunmayan kişisel veri taleplerine karşı dikkatli olunmalıdır. Çocuğunuz bir oyunu oynamadan önce oyunun, çocuğunuzun hangi verilerini ne amaçla topladığı gibi hususları kontrol etmenizi tavsiye ederiz."