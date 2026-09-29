KYK burs başvuru ne zaman yapılacak? GSB burs başvuru tarihini duyurdu mu?

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KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Ekim ayına çok kısa bir süre kaldı ve açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Eğitim harcamalarına katkı sağlayan bursların tarihini kaçırmak istemeyen adaylar "KYK burs başvuru ne zaman yapılacak" diye soruyor.

2026 KYK burs ve kredi başvuru ne zaman başlayacak?

Haftanın ikinci gününde Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.