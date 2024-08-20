KYK yurt başvuruları ne zaman? GSB yurt başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte KYK yurt başvuru

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıtların başlamasıyla birlikte özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler merak içerisinde KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları tarihini duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını belirtti.

KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK yurt başvuru ekranı

KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

Güncel KYK yurt ücretlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Geçen sene dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.