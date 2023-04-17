LASİD uyardı: Seyahat öncesi lastiklerinizi kontrol ettirin

- Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastiğin otomobille yol arasındaki tek bağlantı noktası olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş için sürücülerin uzun yola çıkmadan önce mutlaka lastik bakım ve kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirtti.

"Lastiğinizi mutlaka uzmanına gösterin"

Kurt, "Lastiğinizi mutlaka uzmanına gösterin. Hava basıncı, balans ayarları, diş, topuk, sırt kontrollerini yaptırın. Yıpranma varsa önleminizi alın. Yedek lastiklerinize de aynı kontrolleri yaptırın. Vatandaşlarımız bölgesel hava durumunu dikkate alarak mevsimine uygun doğru lastikle uzun yola çıkmalı." ifadelerini kullandı.

Kurt, seyahate çıkacak vatandaşların hava durumunu da dikkate alarak mevsime uygun doğru lastikle uzun yola çıkması gerektiğine dikkati çekerek bakım ve kontrollerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Öncelikle mevsimine uygun doğru lastiklerin araca takılı olması gerektiğini belirten Kurt, "Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır." ifadelerini kullandı.

Kurt, bir uzman tarafından lastiğin hava basınç ve balans ayarlarını kontrol ettirilmesi gerektiğini, lastiklerin diş derinliğini ölçtürülmesinin altını çizdi.

Kurt, "Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram tatillerinde kara yollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara değinen Kurt, herkesin ortak bir trafiğin içinde olduğunu, hiçbir araca özel bir yol olmadığını, herkesin aynı yolları kullandığını belirtti.

Kurt, "Dolayısıyla kurallara uymak hepimizin sorumluluğu. Araç ve düzenli lastik bakım kontrolü de trafikte güvenliğe katkı sağlar. Aynı zamanda siz sürücülerin araçlarından daha iyi bir performans alması için de gereklidir; daha konforlu bir sürüş sağlar. Aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlayarak daha ekonomik bir sürüş performansı sunar. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar." ifadelerini kullandı.

Aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alan olduğunu belirten Kurt, "O da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Bunu asla aklımızdan çıkartmadan önlemlerimizi almalıyız." dedi.

Kurt, trafik tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürüyeceğini, tüm vatandaşların ortak bir bilinçle bu kurallara duyarlı olacağını belirtti.

Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol ettirin

LASİD, lastiğin bakım ve kontrolü şu şekilde açıkladı:

"Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm’den daha düşük olmaması gerekir, lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir, lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız.

Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır, lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı / bastırmalısınız, Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız, lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz, aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur."