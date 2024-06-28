LGS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI: MEB çöktü mü? LGS sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, MEB'in son dakika duyurusuyla açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ise LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. 2024 LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Meb.gov.tr'ye kısa süreli erişim problemi yaşadı. MEB'in internet sitesine giren öğrenciler, "Şuanda Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz" yazısıyla karşı karşıya kaldı. Peki, LGS sınav sonuçları 2024 nereden, nasıl sorgulanır?

LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Ayrıca, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak da sonuçlara ulaşılabiliyor.

LGS tercihleri ne kadar sürecek 2024?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

Veliler için tercih kılavuzu paylaşıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.