LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?

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LGS sonuçlarının ilanı sonrası yüz binler MEB'e akın etti. Kimileri güzel sonuç elde ederken kimileri de beklediği sonucu alamadı. Öğrenciler ve veliler şimdi tercih tarihlerini merak ediyor. İşte "LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusunun yanıtı...

Lise tercihleri ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

2026 LGS yerleştirme ve tercih kılavuzu için tıklayınız

2026 LGS takvimi...

10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı

10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması