LNG gemisi 'Tessala' 19 Ekim'de Türkiye'de olacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.
AA
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den 15 Ekim'de ayrılan LNG gemisi Orta Akdeniz'de seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.