  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. LNG gemisi 'Tessala' 19 Ekim'de Türkiye'de olacak
Takip Et

LNG gemisi 'Tessala' 19 Ekim'de Türkiye'de olacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arşiv
Takip Et

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den 15 Ekim'de ayrılan LNG gemisi Orta Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Ekim'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.