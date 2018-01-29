Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor
Lübnan Başbakanı Hariri, Başbakan Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hariri Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin ziyareti iki gün sürecek.
Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
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Kaynak: AA