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Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Hariri, Başbakan Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor
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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hariri Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Hariri'nin ziyareti iki gün sürecek.

Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

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Kaynak: AA

Saad Hariri Lübnan

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